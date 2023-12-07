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Türkiye’de otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araçların fiyatları son dönemde belirgin bir şekilde azaldı. Bu durum, kasko ve sigorta alanında ciddi değişimlere yol açtı. Banka kredi faizlerinin yükselmesi ve ikinci el fiyatlarının düzenlenmesi gibi faktörler, araç alış-veriş işlemlerinin ve araç değerlerinin düşmesine neden oldu. Bu da kasko ve sigorta ücretlerinin azalmasını tetikledi. Bu durum, araç sahiplerine maliyet faydaları sağlarken, sigorta firmalarını da politika fiyatlarını güncellemeye itti.

VATANDAŞLAR DAHA UYGUN SEÇENEKLERLE KARŞILAŞIYOR

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) edindiği bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla, otomobil kullanım tarzına bağlı ortalama kasko poliçe primleri yıl içerisinde zirve noktalarını gördü. Ancak kasım ayının sonuna gelindiğinde, araba fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, poliçe primlerinde yüzde 7’lik bir gerileme yaşandı. Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmalarına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı. Ayrıca primlerdeki düşüş, tüketiciler için daha uygun sigorta poliçelerine erişim sağlarken, müşterilere daha avantajlı seçenekler sunulmasına da imkan tanıdı.

FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?

TSB’den paylaşılan bilgilere göre, son dönemde kasko ve sigorta ücretlerinde yaşanan düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu. Uzun süre boyunca sabit kalan döviz kurları, sigorta şirketlerinin maliyetlerini etkileyen döviz dalgalanmalarının olmamasına ve bu nedenle primlerin daha istikrarlı bir şekilde belirlenmesine olanak tanıdı. Ayrıca ikinci el araç bedellerinin orijinal araç fiyatlarını aşamaması, ikinci el satışlarındaki kilometre sınırlamaları ile araç kredilerindeki daralma ve özellikle ikinci el araç bedellerindeki düşüş de bu eğilimi destekleyen bir faktör oldu.

EN YÜKSEK ORANA SAHİP İLLER BELLİ OLDU

Otomobil fiyatlarındaki gerileme, sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini daha sürdürülebilir bir seviyede tutmalarına ve dolayısıyla primleri düşürmelerine de katkı sağladı. Düşen sigorta primleri, araç sahiplerine maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda sigorta sektöründe yarattığı güven etkisiyle daha cazip poliçe seçenekleri sunulmasına da olanak tanıyor. Ancak bu eğilimlerin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için sektördeki diğer faktörlerin, özellikle trafik kazalarının sıklığı ve şiddeti gibi risk unsurlarının da göz önüne alınması gerektiği belirtiliyor.

TSB verilerine göre, kasko sigortalılık oranı en yüksek il İstanbul olurken, onu Ankara ve Kocaeli izliyor.

YOZGAT’TA ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDELİ HABER: KASKO VE SİGORTA PRİMLERİNDE DÜŞÜŞ

Yozgat'ta otomobil sahiplerini sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. Türkiye genelinde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş, kasko ve sigorta primlerinde olumlu bir etki yaratıyor.

ARAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Türkiye'nin otomotiv sektöründe gözlemlenen fiyat düşüşleri, özellikle kasko ve sigorta alanında avantajlar sunuyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki belirgin azalma, banka kredi faizlerinin yükselmesi ve ikinci el piyasasındaki düzenlemeler gibi faktörler, araç sahiplerine maliyet faydaları sağlamış durumda. Bu durum, kasko ve sigorta ücretlerinde düşüşe neden olarak, vatandaşlara daha uygun seçenekler sunuyor.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ'NDEN ALINAN BİLGİYE GÖRE

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından sağlanan bilgilere göre, eylül ayı itibarıyla otomobil kullanım tarzına bağlı kasko poliçe primleri yıl içinde zirve yapmıştı. Ancak kasım ayı sonuna gelindiğinde, araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte poliçe primlerinde yüzde 7'lik bir gerileme yaşandı. Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmasına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı.

DÖVİZ KURLARINDAKİ İSTİKRAR ETKİLİ OLDU

TSB'nin paylaştığı bilgilere göre, kasko ve sigorta ücretlerindeki düşüşün temel nedenlerinden biri, döviz kurlarındaki istikrarlı seyirdi. Sabit kalan döviz kurları, sigorta şirketlerinin maliyetlerini etkileyen dalgalanmaların olmamasına yol açarak, primlerin daha istikrarlı bir şekilde belirlenmesine olanak tanıdı.

İSTANBUL, ANKARA VE KOCAELİ EN YÜKSEK KASKO SİGORTALILIK ORANINA SAHİP

TSB verilerine göre, kasko sigortalılık oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Kocaeli oldu. Bu düşüş eğilimi, sigorta sektöründe maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda sigorta poliçelerindeki çeşitliliği artırarak tüketicilere daha avantajlı seçenekler sunma imkanı yaratıyor.

Ancak, sektöre dair diğer faktörlerin, özellikle trafik kazalarının sıklığı ve şiddeti gibi risk unsurlarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu gelişmelerin sürdürülebilir olup olmadığını anlamak için sektördeki diğer dinamiklerin yakından takip edilmesi gerekiyor.