Türkiye genelinde başlatılan yeni karekod uygulaması, tüm araç sahipleri için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bu uygulama, araç trafiğini düzenli ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeye uymayanlar, 32 bin TL'ye kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Karekodlar sayesinde, araçların seri numarası, üretim yeri ve tarihi gibi kritik bilgilere kolayca erişim sağlanabilecek.

Bu uygulama ile sahte plaka kullanımı gibi suçların önlenmesi amaçlanıyor. Mevcut plakaların yanı sıra yeni tescil edilen plakalar da karekod sistemiyle entegre edilmiş durumda.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, plakanın okunurluğunu engellemek veya sahte plaka kullanmak gibi suçlara ağır idari para cezaları getirilecek.

Plakanın okunmasını engellemek için uygulanan ceza miktarı 2.647 TL'ye kadar çıkarken, sahte plaka kullanımı için ise bu miktar 32.170 TL'ye kadar yükselebilecek.

Uygulamanın getirdiği güvenlik artışı, ekspertiz firmaları, galericiler ve vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor.

Dijital plaka uygulamasının ABD'de başarıyla kullanılmasının ardından Türkiye'de de benimsenmesi, araç sahipleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.