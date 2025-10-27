Temassız anahtar sahibi milyonlarca araç sahibi dikkat! Siber hırsızlar, evinizin kapısından anahtarınızın sinyalini kopyalayarak saniyeler içinde arabanızı çalabiliyor. Bu hırsızlık furyasından kurtulmanın tek bir yolu var.

Otomobil teknolojisi konfor getirirken, suçlulara da yeni kapılar açtı. Artık hırsızlar, aracınızın anahtarından yayılan radyo frekansı sinyallerini özel cihazlarla uzaktan yakalayıp çoğaltıyor. Bu "sinyal yakalama" yöntemiyle, arabanın kilitleri sessizce açılıyor, hatta marş bile basılabiliyor. Uzmanlar, bu yöntemle çalınan araç sayısındaki artışa dikkat çekiyor.

Artık Hırsızlar Kılını Bile Kıpırdatmıyor

Sadece İspanya'da 2024'ün ilk yarısında 16 binden fazla araç, Birleşik Krallık'ta ise 133 binden fazla vaka kaydedildi. Yetkililer, bu fahiş artışın ana nedeninin, sinyal çoğaltıcı cihazların yaygınlaşması olduğunu doğruluyor.

Tek Çözümü Var

Uzmanlara göre, alüminyum folyo, anahtarınızın yaydığı radyo frekansı sinyallerini hırsızların kullandığı çoğaltıcı cihazlara ulaşmadan önce engelliyor ve yalıtıyor. Bu, düşük maliyetle yüksek koruma sağlayan, halk arasında hızla yayılan bir "ev yapımı" güvenlik önlemi. Anahtarınızı folyoya sarın ve aracın kapısını açmayı deneyin. Eğer araç kapısı açılmazsa, folyonun sinyali başarıyla kestiğini anlamış olursunuz.

Sinyal Kesici Kullanın

Güvenlik uzmanları, folyonun harika bir başlangıç olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirtiyor. Arabanızı korumak için alınması gereken diğer hayati adımlar şunlardır:

Sinyal Kesici Saklama Anahtarlarınızı, sinyal sızıntısını tamamen engelleyen metal kutular veya özel olarak tasarlanmış sinyal engelleyici (RFID/Faraday) torbalarda saklayın. Konumlandırma Anahtarları asla dış kapıya, pencereye veya kolay erişilebilir dış duvarlara yakın yerlerde tutmayın. Mekanik Savunma Direksiyon kilidi gibi geleneksel mekanik kilit sistemlerini ihmal etmeyin. Teknolojik Destek Aracınıza mutlaka GPS takip cihazı ve aktif bir alarm sistemi kurun. Unutmayın, araç hırsızları her zaman en kolay hedefi seçer. Alacağınız basit bir önlem, aracınızı listeden çıkarıp bir sonraki hedefe yönelmelerini sağlayabilir.