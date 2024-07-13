Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gün içerisinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Gözan, “Vatandaşlarımızın ilçemizde huzur ve güven içinde yaşamaları için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Otopark yasağı uygulanan caddelerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak denetim faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizen Gözan, “Caddelerimizin belli kısımlarında vatandaşlarımızın daha rahat edebilmeleri için otopark yasağı uygulanmakta. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde yasak olan yerlere park eden vatandaşlarımızı uyararak gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

“AMAN DİKKAT!”

Hasat döneminin başlamasıyla ülke genelinde anız yangınlarında da artışlar yaşanmaya başlandı. İtfaiye ekipleri tarafından anız yangınlarına karşı vatandaşların bilgilendirildiğini söyleyen Gözan, “İtfaiye ekiplerimizce ilçemiz ve köylerimizde yaşanan yangınlara müdahale ve yoğun yağışlar esnasında ve sonrasında temizlik ve destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“EKİPLERİMİZ SAHADA”

Cadde ve sokaklarda yol süpürge aracıyla gece boyu temizlik çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Gözan, “Park ve bahçelerimizde çim biçme, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız ve mahallelerimizde su arıza, bakım, onarım, sayaç kontrolü ve yeni abone hat bağlama çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından devam ediyor.

Bunun yanı sıra Baran Caddesi Tarihi Roma Hamamı yanında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş yerlerinde ruhsat ve ilan - reklam panolarının denetimi, emekliler lokali önünde ve belediye hizmet binası karşısında yeni aydınlatma montajı yapıldı. Mahallelerimizde kaldırım, engelli rampası, yeni yol ve tamirat çalışmalarına devam eden ekiplerimiz aynı zamanda ilçe geneli ot biçme ve çevre temizlik çalışmalarını sürdürüyor”