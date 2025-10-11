Yozgat’ta “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” programı düzenlendi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası kapsamında “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” programı düzenledi.

Altın Bebek Dostu İl faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, bebek dostu destekleyici kurumlar arasında yer alan Yozgat Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi personeline yönelik “Anne Sütü ve Emzirme” konulu eğitim verildi.

Eğitim programı, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hanife Ece Erik, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Uzmanı Filiz Kabayel ve Bebek Dostu Program Sorumlusu Hatice Kızılkale tarafından gerçekleştirildi.

Programda, anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri ile toplumsal farkındalık oluşturma konuları ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, anne sütünün bebekler için en ideal ve doğal besin kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: “Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımız için en ideal besin olan anne sütünün ilk 6 ay sadece anne sütü ile verilmesini, sonrasında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin sürdürülmesini teşvik etmektir. Bu sayede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”