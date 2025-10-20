Sorgun Devlet Hastanesi Gebe Okulu’nda, anne adaylarına yönelik diş sağlığı eğitimi düzenleniyor. Eğitimler, her pazartesi günü 08.00–12.00 saatleri arasında hastanede görevli diş hekimi tarafından veriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, anne adaylarının gebelik sürecinde ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmeleri amacıyla düzenlenen eğitimlerde, gebelik döneminde diş bakımının önemi, doğru fırçalama teknikleri ve beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Gebe Okulu Sorumlusu Perihan Eren tarafından yürütülen rutin eğitimlerde ise anne adaylarına gebelik süreci, doğuma hazırlık, emzirme ve bebek bakımı konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

Sorgun Devlet Hastanesi yetkilileri, eğitimlerle anne adaylarının hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin gelişimini bilinçli şekilde desteklemelerinin amaçlandığını belirtti.