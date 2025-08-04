Sorgun Devlet Hastanesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütü ile beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Etkinlik kapsamında, anne adaylarına Gebe Okulu Sorumlusu Perihan Eren tarafından emzirme ile ilgili konularda farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerde, anne sütünün bebek sağlığına katkıları, doğru emzirme teknikleri ve emzirmenin anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ele alındı.

Hastane yetkilileri, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında eğitimlerin devam edeceğini belirterek, tüm anne adaylarını programlara katılmaya davet etti.