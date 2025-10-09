Denetimler sırasında çiftçilere, tarımda zararlı otları, böcekleri ve hastalıkları kontrol etmek amacıyla kullanılan zirai ilaçların (pestisitler) bilinçsiz veya aşırı kullanımının çevre üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği anlatıldı.

Jandarma yetkilileri, pestisitlerin aşırı kullanımının toprakta birikerek verimliliği azaltabileceğini ve yararlı mikroorganizmaların yok olmasına yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, ilaçların yağışlarla yer altı ve yer üstü sularına karışarak içme suyu kaynaklarını kirletebileceği ve su canlılarına zarar verebileceği, uçucu pestisitlerin havaya karışarak hava kirliliğine yol açabileceği ve insan sağlığını tehdit edebileceği vurgulandı.

Yetkililer, arılar, kuşlar, balıklar ve toprak canlıları gibi yararlı organizmaların da pestisitlerden etkilenerek ölebileceğini ve bunun ekosistem dengesini bozarak biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini ifade etti.

Ayrıca, zararlı organizmaların zamanla ilaçlara karşı direnç kazanmasının, daha fazla ve güçlü kimyasal kullanımını zorunlu kıldığına dikkat çekildi.

Jandarma yetkilileri, zirai ilaçların kontrollü, bilinçli ve çevre dostu yöntemlerle kullanılmasının, hem doğanın korunması hem de insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının, çiftçilerin çevre ve tarım bilincinin artırılmasına katkı sağladığı kaydedildi.