Sorgun’da anız yangınına jandarma ekipleri tarafından idari para cezası yazıldı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yol kenarında anız yakıldığı ihbarı üzerine bölgeye intikal edildi.

Yapılan kontrollerde anız yangını tespit edilirken, yangının N.S. isimli şahıs tarafından çıkarıldığı belirlendi. Devriye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereği “Emre Aykırı Davranış”tan 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.