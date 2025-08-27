Husumetlileri kurşuna dizdi
Husumetlileri kurşuna dizdi
Yozgat Merkez’de DSİ arkasındaki Köçekkömü mevkiinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız Yangını Yozgat (3)

Merkez ilçeye bağlı Köçekkömü mevkiinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Anız Yangını Yozgat (4)

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Anız Yangını Yozgat (2)

Yangının yeniden başlamaması için bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi