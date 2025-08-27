Yozgat Merkez’de DSİ arkasındaki Köçekkömü mevkiinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Merkez ilçeye bağlı Köçekkömü mevkiinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, çevrede paniğe yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangının yeniden başlamaması için bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi