Yapılan açıklamada, kontrolsüz şekilde çıkarılan anız yangınlarının hem doğaya hem de geleceğe ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

Valiliğin resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Anız Yakma, Pişman Olma! Bir kıvılcım, bir ömürlük pişmanlık olabilir. Anız yakıldığında; bizlere nefes veren ormanlarımız, doğal dengeyi koruyan canlılarımız, bereketli topraklarımız ve verimli tarım geleceğimiz büyük zarar görüyor.”

Valilik, bilinçsiz şekilde yakılan anızların yol açtığı olumsuzlukları da tek tek açıkladı:

Toprağın verimliliği azalıyor ve çoraklaşma hızlanıyor.

Bölgede yaşayan canlıların yaşam alanları yok oluyor.

Biyolojik çeşitlilik büyük tehlike altına giriyor.

Kontrolsüz şekilde yayılan yangınlar, ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçrayarak çok daha büyük felaketlere neden olabiliyor.

Açıklamada, bir anlık dikkatsizliğin yıllarca sürecek kayıplara yol açabileceği vurgulanarak şu çağrı yapıldı:

“Doğayı korumak hepimizin sorumluluğu. Anız yakmak, sadece bugünü değil yarınlarımızı da yok ediyor. Toprağın her karışının değerli olduğu ülkemizde anız yakmak yerine, sürdürülebilir tarım yöntemlerine yönelin. Unutmayalım: Anız Yakma, Geleceğini Yakma.”

Öte yandan, Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı anız yakma faaliyetlerinin önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini artırdığı bildirildi. Bu konuda vatandaşların da duyarlı olması, anız yangınlarına tanık olanların vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bilgi vermesi istendi.