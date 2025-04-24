Sorgun’da sorumluluk sahasında yürütülen devriye sırasında, arazide M.O. isimli şahsın anız yaktığı belirlendi.
Olay yerine hızlı şekilde müdahale eden jandarma personeli, yangının büyümesini önleyerek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.
Çevreye ve canlılara ciddi zararlar veren anız yangınının, hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal dengenin bozulmasına yol açabileceği vurgulandı.
Olayla ilgili olarak M.O. isimli şahsa idari işlem uygulanarak cezai yaptırım uygulandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevreyi koruma ve doğal yaşamı muhafaza etme konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
Muhabir: Alpaslan Demir