Bu kapsamda ekipler, Sorgun ve Merkez ilçeleri arasında bulunan Günpınar, Taşpınar, İsafakılı, Darıcı ve Çalatlı köylerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, hasat döneminin ardından meydana gelebilecek anız yangınlarının önlenmesi amacıyla bölgede tespit ve kontrol faaliyetlerinde bulundu. Yapılan incelemelerde, tarım alanlarının güvenliği ve çevreye zarar verebilecek olası yangınlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, yaban hayatının korunması amacıyla Emirler ve Dişli avlaklarında avcı kontrolleri gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, şap hastalığı gibi bulaşıcı hayvan hastalıklarının belirtilerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Hayvanlarda yem yememe, ağızdan salya akması, dilin soyulması veya dışarı çıkması, tırnak arası yaralar, meme iltihapları ve süt veriminde düşüş gibi belirtiler görüldüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca hastalıktan ölen hayvanların doğaya gelişigüzel bırakılmaması, kulak küpelerinin HAYBİS sistemi üzerinden kontrol edilmesi konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Denetim sırasında hayvanların yanında bulunan bir çocuğa okuma kitabı hediye eden ekipler, çocuklara yönelik farkındalık oluşturmayı da ihmal etmedi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevre, yaban hayatı ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.