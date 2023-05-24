Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitelerin şehirleri, sosyal, kültürel, ekonomi yönden gelişmişlik noktasına taşıyan lokomotif kurumlar olduğunu söyledi.

Fuara 16 üniversitenin katıldığını ifade eden Karadağ, "Öğrencilerimize seçim tercihi yapmaları, üniversitelerimizi tanımaları amaçlı bir çalışmadır. Fuara katılan üniversitelerimiz kendi potansiyellerini tanıtıyor. Bu tanıtımlarla öğrencilerimizin daha bilinçli tercih yapacağını düşünüyorum." dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da 16 üniversitenin bir araya geldiğini ve yaklaşık 2,5 yıldır bu faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti.

Altun, gençlerin ileriye dönük mesleki kariyer planlamalarına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve bu konularda da biz elimizden geldiği kadar üniversitelerimizi anlatmak için burada bulunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversitelerin stantları gezildi. AA