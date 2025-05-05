Dernek Başkanı Özgür Karslıoğlu, yaptığı konuşmada kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Karslıoğlu, kuruluş sürecinin kolay olmadığını belirterek, "Ama her adımında kadın emeği, kadın cesareti, kadın dayanışması vardı" dedi.

"KADININ SESİ HER ALANDA YANKILANMALI"

Derneği kurarken bir hayalinin olduğunu ifade eden Karslıoğlu, “Yozgat’ta bir kadının sesi sadece evde değil, iş yerinde, okulda, belediyede, kooperatifte, her iş alanında yankılansın istedim. Kadının eli sadece tencereye değil; ekonomiye, yönetime, kalkınmaya da değmeli” diye konuştu.

"SADECE SORUNLARI DEĞİL, ÇÖZÜMLERİ DE KONUŞTUK"

Dernek olarak sadece sorunları dile getirmediklerini belirten Karslıoğlu, çözüm üretmeye odaklandıklarını söyledi. Kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmadıklarını, eğitimde geri kalan kız çocuklarına ulaştıklarını, iş arayan kadınlara umut kapısı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

"YÜZLERCE KADINA İSTİHDAM SAĞLADIK"

Bugüne kadar yüzlerce kadına istihdam sağladıklarını kaydeden Karslıoğlu, “İki avukatımızla kadınlara hukuki destek sunduk. Bünyesine katıldığımız Yozgat İstanbullular Federasyonu sayesinde dört yıl boyunca Yozgatlı öğrencilere burs imkanı sağladık” dedi.

Karslıoğlu, Yozgat İstanbullular Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetimine, SMA hastası çocuklara sağladıkları maddi destek dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca Ankara Demokrat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mesut Ayvazoğlu’na ve Yozgat’a il dışında destek olan hemşerilerine katkılarından ötürü minnettar olduklarını belirtti.

"HİKÂYEMİZ İSTANBUL’DA DA BERLİN’DE DE DUYULSUN"

Yozgat kadınlarının üretkenliğine vurgu yapan Karslıoğlu, “Anadolu kadınının yaptığı el işi sadece bir ürün değil, sabır, hikâye, gelenek taşıyor. Biz istiyoruz ki bu hikâyeler her yerde okunsun, İstanbul’da da Berlin’de de” diye konuştu.

Bu amaçla kooperatifler kurmak, ulusal ve uluslararası fonlara projeler yazmak, ürünlere pazar bulmak istediklerini ifade etti.

"DEĞİŞİM ANNENİN GÖZÜNDE BAŞLAR"

Karslıoğlu, AÇEV merkezlerinin yeniden açılması gerektiğini belirterek, “Annelerimiz çocuklarını bu eğitimlerle büyütsün, bilinçli anneler olarak topluma kazandırsın” dedi.

"KÖYKENT PROJESİ YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Daha önce gündeme getirdikleri Köykent projesinin tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Karslıoğlu, kırsal alanların yeniden canlandırılması, tarım ve eğitim alanında istihdam sağlanması gerektiğini dile getirdi.

"KADINLARIN ELLERİYLE YOZGAT BÜYÜYECEK"

Karslıoğlu, dernek olarak üreticiyle pazarlayanı, iş arayanla iş vereni buluşturan bir köprü görevi gördüklerini belirtti.

Karslıoğlu, “Yeter ki biz birlikte olalım, yeter ki inanalım. Yozgat’ın kalkınması kadınların elleriyle olacak. Kadınlar güçlendikçe Yozgat büyüyecek, çocuklarımız daha güzel yarınlara uyanacak” diyerek sözlerini tamamladı.

ANNELER GÜNÜ MESAJI VE TEŞEKKÜR

Etkinlikte yaklaşan Anneler Günü de unutulmadı. Tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutlayan Karslıoğlu, “Yüreğinde anne sevgisi taşıyan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun,” dedi.

Etkinliğe destek veren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Özel Kalem Müdürü Sevim Gözde İlbay’a da teşekkür etti.