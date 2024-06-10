Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yozgat İl Temsilcisi Alpaslan Demir, 04 Mayıs 2024 tarihinde başlayan Yozgat 2. Amatör küme müsabakalarının sona erdiğini söyledi.

İl Temsilcisi Demir, müsabakalarda Kale Akıncılar Spor-Yerköy Spor ve Çekerek Belediyespor’a şampiyon olarak bir üst lige çıkmalarından dolayı teşekkür etti.

Demir yaptığı açıklamada, “Yozgat 2. Amatör kümede Kale Akıncılar Spor, Yerköy Spor, Yenifakılı Gençlik Spor, Yurdum Gençlik Spor, Çekerek Belediye Spor, Yerköy Volkan Spor, Saray Spor, Çandır Spor Katılımlarından dolayı bütün Kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yozgat 2. Amatör Küme ligimizde Şampiyon olarak tamamlayan Kale Akıncılar Spor-Yerköy Spor ve Çekerek Belediye spora şampiyon olarak Bir üst lige çıkmalarından dolayı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. 2023-2024 Sezonu Yozgat Amatör liglerinde görev yapan Başta İl Emniyet Müdürlüğümüz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüz Yozgat ASKF Başkanım yönetim kurulu İl hakem Kurulu Gençlik spor il müdürlüğümüz Saha Komiserlerimiz Sağlıkçılarımıza, Futbol kulüplerimiz Sporcular ve Antrenörlerimize Fair-play ruhu içeresinde ve centilmence geçmesinden dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.