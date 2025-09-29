Yozgat'ta Altyapı Ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor!

Yozgat’ta Nohutlu Tepe yolunda altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Nohutlu Tepe yolunda yürütülen altyapı ve asfalt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Arslan, çalışmaların planlandığı süreden biraz geciktiğini belirterek, sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Arslan, “Çedaş’ın elektrik altyapısı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yolumuzu güzel bir asfaltla tamamlayacağız. Sonuçta ömürlük bir cadde ortaya çıkacak” dedi.

Nohutlu Tepe yolunun tamamlandığında geniş, ferah ve aydınlık bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Arslan, “Beklettiğimize değecek bir cadde olacak. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayacağı bir güzergah olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, çalışmaların şehir estetiği ve trafik güvenliği açısından da önem taşıdığını belirtti. Yozgat Belediyesi olarak, altyapı yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla kent genelinde modern ve kullanışlı yollar oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Arslan, çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor ve cadde açılışıyla birlikte Nohutlu Tepe yolu vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.