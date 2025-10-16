Akdağmadeni Belediyesi, ilçenin önemli arterlerinden biri olan Malazgirt Caddesi’nde (Eski Hastane Caddesi) başlattığı yenileme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Belediye ekipleri, modern şehircilik anlayışıyla planlanan proje kapsamında cadde üzerinde yürütülen altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

Proje çerçevesinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hattı, doğal gaz ve telekom altyapısı tamamen yenilendi. Eksiklikler titizlikle giderilerek, vatandaşların uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabileceği güçlü bir altyapı oluşturuldu.

Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla, elektrik hatlarının yer altına alınması için ÇEDAŞ İşletme Şefliği ile koordineli çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu sayede hem güvenli hem de estetik açıdan modern bir şehir görünümünün hedeflendiği kaydedildi.

Cadde üzerinde yapılan analizlerde, yer altından caddeyi ikiye bölen köprüde çökme tehlikesi bulunan kısımlar tespit edilerek riskli bölümler kontrollü şekilde yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Güçlendirme çalışmalarıyla hem bölgenin güvenliği artırıldı hem de altyapının uzun ömürlü olması sağlandı.

Asfalt serimi öncesi altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, süreci sık sık yerinde incelediğini söyledi.

Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Malazgirt Caddesi’nde ilçemizin geleceğine hizmet edecek önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Alt yapıda eksik veya sorunlu hiçbir nokta bırakmadan, kalıcı çözümler üretiyoruz. Kısa süre içerisinde alt yapı çalışmalarını tamamlayarak üst yapıya geçeceğiz.

Zamanımızı çok alan, en sorunlu çalışma olarak düşündüğümüz köprünün yenilenmesi tamamlandı, elektrik çalışmaları ise bitmek üzere. Diğer alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Kaldırımların yenilenmesi, çevre düzenlemesi ve son olarak sıcak asfalt serimiyle caddemizi baştan aşağı yenileyeceğiz.”

Akdağmadeni’nin çehresini yenileyen projelerin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yalçın, “Akdağmadeni’mize modern bir şehir görünümü kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlam altyapı, güçlü ve estetik üst yapı ilkesiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak modern projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.