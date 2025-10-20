Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, geride bırakılan haftada tamamlanan ve yapımına devam edilen kırsal altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Genel Sekreter Yılmaz, köylerde yaşam kalitesini artırmak ve kırsal altyapıyı güçlendirmek amacıyla çeşitli projelerin yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, tamamlanan ve devam eden çalışmaları şöyle açıkladı: “Merkez Bacılı Köyü: İçme suyu şebekesi yenilenip kolektör sistemi yapımı tamamlandı. Çekerek Karahacılı Köyü: 1. Kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı. Şefaatli Höyükkışla Köyü: Höyükkışla Barajı kapalı sulama sistemi çalışmaları sürüyor. Akdağmadeni Boyalık Köyü: Sıcak asfalt (BSK) yol yapımı öncesi zemin ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Merkez Dambasan Köyü: 2 bin 200 metre ilave su hattı çalışmaları tamamlandı. Şefaatli Paşaköy Köyü: 5,5 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) yol yapım çalışmaları sürüyor. Sorgun Aşağıkarakaya Köyü: Reglaj, yol bakım ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Merkez Haydarbeyli Köyü: İçme suyu şebekesi için güneş enerji sistemi (GES) tamamlandı.”

Yılmaz, açıklamasında, “Kırsal altyapımızı güçlendirmeye, köylerimizin yaşam kalitesini artırmaya aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.