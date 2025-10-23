Sorgun Belediyesi, ilçenin altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Fatih Caddesi’nde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı altyapı çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Alt yapı sorunlarını kökten çözüyor, Sorgun’un geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz” dedi.

Çalışmaların şehir genelinde planlı şekilde yürütüldüğünü belirten Başkan Ekinci, altyapı yatırımlarının uzun vadeli bir vizyonun ürünü olduğunu ifade etti.

Ekinci, “Bir şehrin altyapısı ne kadar güçlü olursa, üstyapı da o kadar kalıcı ve dayanıklı olur. Biz, Sorgun’un yıllardır biriken altyapı sorunlarını kökten çözmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Fatih Caddemizde başlattığımız kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projesiyle bölgenin altyapısını tamamen yeniliyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla birlikte özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su birikintileri ve taşkın sorunlarının da önüne geçileceğini aktaran Başkan Ekinci, “Yağmur suyu drenaj sisteminin yenilenmesiyle birlikte cadde üzerindeki su taşkınları tarih olacak. Vatandaşlarımız artık hem daha güvenli hem de konforlu bir şehirde yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Ekinci, altyapı çalışmalarının sadece Fatih Caddesi ile sınırlı olmadığını, ilçe genelinde etaplar halinde sürdürüleceğini belirterek şunları kaydetti: “Altyapı yatırımları kısa vadede zorluk gibi görünse de uzun vadede büyük kazanımlar sağlar. Biz, bugünün değil, yarının Sorgun’unu inşa ediyoruz. Modern, yaşanabilir bir şehir için altyapıdan üstyapıya kadar her alanda güçlü bir dönüşüm başlattık. Fatih Caddesi projesi bunun ilk adımlarından biri.”

Sorgun Belediyesi olarak tüm çalışmaların vatandaş odaklı yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Ekinci, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim hedefimiz sadece bugünün sorunlarını çözmek değil; geleceğin Sorgun’una sağlam bir altyapı bırakmaktır. Her bir yatırım, geleceğe atılmış bir adımdır. Sorgun’un gelişimi ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”