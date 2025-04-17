Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında 6 okulda yaklaşık 400 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Eğitimlerde, öğrencilere genel trafik kuralları, yayaların ve bisiklet sürücülerinin sorumlulukları, trafik işaret cihaz ve levhalarının anlamları ile emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının, güvenli bir trafik ortamı için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, benzer eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca farklı okullarda da sürdürüleceğini belirtti.