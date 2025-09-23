Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez Trafik Jandarma ekipleri, Boğazkale il yolu üzerinde durdurdukları bir araç sürücüsünün alkollü olduğunu tespit etti.

Yapılan alkol testinde Y.A. isimli sürücünün 0,81 promil alkollü olduğu belirlendi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca sürücüye idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Jandarma yetkilileri, trafikte alkollü araç kullanımının hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.