Yozgat İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Yozgat-Boğazlıyan karayolu üzerinde yaptıkları rutin trafik denetimi sırasında önemli bir uygulamaya imza attı. 11. kilometrede durdurulan 66… plakalı otomobilin sürücüsü E.K.’nin alkol testi yapıldı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 0,51 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, E.K.’nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, araç trafikten men edildi.

Yetkililer, denetimlerin trafikte güvenliğin sağlanması ve kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Trafik ekiplerinin rutin kontrollerinin, hem sürücülerin hem de vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.