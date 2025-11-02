Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere karşı işlem yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından alkol ve emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Denetim sırasında bir sürücü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34/b maddesi kapsamında tespit edilerek 4 bin 512 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Jandarma Uyarıda Bulundu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle emniyet kemeri kullanımı ve alkol kontrollerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Yetkililer, denetimlerin il genelinde düzenli olarak devam edeceğini belirtti.