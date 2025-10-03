Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan alkol uygulamalarında iki sürücüye cezai işlem uyguladı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, Akdağmadeni Trafik Jandarması ekipleri tarafından durdurulan U.P. isimli sürücünün yapılan alkol testinde 0,86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Aynı uygulamada durdurulan E.B. isimli sürücünün ise alkol testinde 0,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahsın aday sürücü olmasından dolayı sürücü belgesi daimî olarak iptal edildi.

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliği ve alkol denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.