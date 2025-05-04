Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla 3 Mayıs 2025 tarihinde geniş kapsamlı bir alkol denetimi gerçekleştirdi.

Merkez ilçe başta olmak üzere Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Trafik Jandarması ekipleri tarafından yürütülen denetim faaliyeti, X mevkiinde icra edildi.

Denetim kapsamında toplam 258 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Özellikle seyir halindeyken cep telefonu kullanımının yasak olduğu, emniyet kemeri takmanın hayati önem taşıdığı, hız sınırlarına riayet edilmesi gerektiği ve takip mesafesinin korunmasının trafik güvenliği açısından elzem olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 11 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli gerekçelerle 5 araç trafikten men edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için trafik denetimlerinin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.