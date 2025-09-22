Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Curali köyü Kavşağı’nda Asayiş Timi ve Trafik Jandarmasıyla birlikte sürücülere yönelik alkol denetimi ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 107 kişi ve 19 araç sorgulandı. Trafik denetiminde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli ihlaller tespit edildi.

Alkol testinde suçlu bulunan bir sürücüye 48/5 maddesi kapsamında 11 bin 622 lira, sürücü belgesiz araç kullanan bir sürücüye 36/3b maddesi kapsamında 18 bin 677 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkan bir sürücüye 34/b maddesi kapsamında 4 bin 512 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliği ve can güvenliği açısından sürücülerin alkol almadan araç kullanmaları, belgelerinin tam ve araçlarının muayenesinin yapılmış olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.