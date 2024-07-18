Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte Yozgat'ta da alışverişlerde de yeni dönem başladı. Bunu yapmayanlara rekor ceza kesilecek.

Türkiye'de alışverişlerde fiş veya fatura düzenlemeyen esnaflar ve fiş almayan müşteriler için yeni ceza düzenlemeleri getirildi.

Bu düzenlemeye göre, fiş kesmeyen esnafa ilk seferde 10 bin TL, tekrarında ise 100 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak. Aynı şekilde, fiş almayan müşteriler de 5 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak.

Meclis'e sunulan yeni vergi paketi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler arasında yer alıyor ve hem esnafı hem de müşterileri kapsıyor.

Vergi uzmanları, bu yeni düzenlemelerin esnaf ve tüketiciler üzerinde ciddi yaptırımlar getirdiğini vurguluyor.

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birinci tespitte 3 bin 400 TL olarak uygulanan ceza artık 10 bin TL'ye çıkarıldı. İkinci tespitte ceza 20 bin TL, üçüncü tespitte 30 bin TL, dördüncü tespitte 40 bin TL ve beşinci tespitte 50 bin TL olarak belirlendi. Altıncı ve sonraki her tespitte ise özel usulsüzlük cezası 100 bin TL olarak kesilecek" dedi.

Tolu ayrıca, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var: Eğer alıcı, satıcının 5 iş günü içinde fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse, alıcılara özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek" diye ekledi.

Yeni vergi düzenlemeleri, fiş veya fatura kesmeyen esnaf ve fiş almayan müşterilere yönelik ağır cezalar getiriyor. Bu düzenlemeler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla uygulanacak ve esnaf ile müşterileri dikkatli olmaya zorlayacak.