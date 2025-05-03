Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Yozgat genelinde kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 123 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Alımlar, il merkezi ile birlikte Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sarıkaya, Saraykent, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Yapılacak alımlar arasında beden işçisinden mühendisliğe, aşçıdan grafik tasarımcısına kadar birçok farklı meslek grubu yer alıyor. En fazla alımın yapıldığı alanlar arasında genel beden işçiliği, ön muhasebecilik, satış danışmanlığı, garsonluk, aşçılık ve akaryakıt satış elemanlığı dikkat çekiyor.

İlçelere göre dağılım şu şekilde:

Akdağmadeni: 1 beden işçisi

Boğazlıyan: Harita mühendisi, inşaat mühendisi, gişe görevlisi, beton santral ve transmikser operatörleri dâhil toplam 5 kişi

Sarıkaya: 1 market elemanı

Sorgun: 22 kişilik kadroda garson, satış danışmanı, aşçı, forklift operatörü, muhasebeci gibi farklı meslek grupları bulunuyor

Şefaatli: 2 beden işçisi

Yerköy: 19’u beden işçisi olmak üzere toplam 31 kişilik alım yapılacak

Saraykent: Büro işçisi ve bekçi dâhil 3 kişilik kadro

Yozgat merkez: 58 pozisyonda temizlik görevlisi, kaynakçı, terzi, servis şoförü gibi farklı alanlarda istihdam sağlanacak.

Başvuru şartları, pozisyonlara göre değişkenlik gösterecek olup, adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya kurumun Yozgat İl Müdürlüğü aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekler.