Nusret Alper, alıcın kalp ve damar sağlığını desteklediğini, sindirim sistemine iyi geldiğini, bağışıklığı güçlendirdiğini ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olduğunu söyledi. Alper, alıcın antioksidan içeriği sayesinde hücrelerin korunmasına ve vücutta toksinlerin atılmasına katkı sağladığını belirtti.

Alper, alıcın reçeli, çayı ve marmelatıyla sofralarda yer aldığını ifade ederek, “Sonbaharın sonlarına doğru Yozgat’ın dağlık bölgeleri, alıcının eşsiz lezzetini denemek isteyenler için fırsat sunuyor” dedi.

Alıç toplama sezonunun yaklaşık bir ay süreceğini aktaran Alper, ürünün hem taze tüketim hem de kurutularak çay, reçel veya sirke gibi çeşitli şekillerde değerlendirilebileceğini ifade etti. Üreticilerin doğal yöntemlerle topladıkları alıcın hem ekonomik hem de sağlık açısından değerli bir ürün olduğunu vurguladı.

Alper, alıcın diyabet, astım ve bazı kanser türleri üzerinde koruyucu etkisi olduğunu, daralmış kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düzenlediğini ve özellikle yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için faydalı olduğunu söyledi. Alıcın çekirdeklerinin de kalp ritim bozukluklarından kalp yetmezliğine, kalp krizi sonrası dönemden damar sertliğine kadar çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılabildiğini belirtti.

Alper, alıcın sonbaharda taze olarak tüketilebileceğini, kurutularak veya sirke yapılarak farklı mevsimlerde de değerlendirilebileceğini ifade etti. Ancak mide rahatsızlığı olan bireylerin alıç sirkesini tüketmemesi gerektiğini hatırlattı.

Nusret Alper, Yozgat’ta Eylül ayının 20’sinden sonra alıç toplamanın başladığını, Ekim ayında kış alıçlarının oluştuğunu söyledi. Alıç toplamanın hem doğayla iç içe bir etkinlik hem de sağlık için faydalı bir aktivite olduğunu vurgulayan Alper, kırmızı alıçların kış için saklandığını, diğer türlerin ise sirke yapımında kullanıldığını belirtti.

Alper, “Bu sene Yozgat ormanlarında alıç bolluğu var. Güneydeki alıçlarda kurt çıkabiliyor ancak kuzeye bakan yamaçlardaki alıçlar yenilebilir nitelikte. Hemşehrilerimiz toplasın ve kalp sağlıkları için bol bol alıç yesinler” ifadelerini kullandı.