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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, düzenlediği basın toplantısında 2023 otomotiv sektör değerlendirmesini yaparak, geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Geçen yıl elde edilen tarihi başarıların ardından 2023'te sektöre 1.34 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini açıklayan Eroldu, ancak yerli payın yüzde 45'ten yüzde 37'ye düşmesi konusunda endişelerini dile getirdi.

Enflasyon ve kur artışlarının otomotiv fiyatlarına yansıyacağını vurgulayan Eroldu, Ocak ayında başlayan fiyat artışlarının devam edeceğini ifade etti. Fiyat indirimlerinin bazen görülebileceğini söyleyen OSD Başkanı, ancak bu durumun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Eroldu, küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri, ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zinciri kırılmalarının sektöre etkilerini değerlendirdi. Ayrıca, Çin'in otomotivdeki etkisi ve ticaret dengesi açısından yaşanan sorunları ele alarak, Çin'den gelen elektrikli otomobillere uygulanan kuralların içten yanmalı araçlara da genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Çin ile olan ticaret dengesizliğine de değinen Eroldu, Çin'den gelen parça ve otomobil ithalatının Türkiye'nin lehine olmadığını belirtti. Elektrikli araçlara yönelik uygulamaların sadece bir çözüm olmadığını ifade eden OSD Başkanı, Çinli yatırımcıları Türkiye'ye davet ederek, rekabetin olumlu ancak sadece ithalatla pazarın kaybedilmesinin doğru olmadığını vurguladı.