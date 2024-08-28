Yozgat Bozok Üniversitesi ve Albayrak Grubu Varaka Kağıt arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bozok Üniversitesi ile Albayrak Grubu Varaka Kağıt Ar-Ge Direktörlüğü arasında bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve eğitim konularında işbirliğini teşvik etmek, sanayi ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek ve bilgi paylaşımını içeren işbirliği protokolü Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Albayrak Grubu ve Varaka Kağıt Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında kâğıt ve selüloz teknolojileri, inşaat malzemeleri, sürdürülebilir üretim teknikleri ve atık yönetimi gibi alanlarda ortak Ar-Ge projeleri geliştirmek, Varaka Kâğıt tesislerinde öğrencilere yönelik mesleki gelişim programları ve staj imkânları sunulmasının yanı sıra teknoloji bilgi transferi noktasında karşılıklı katkı sunması amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, imzalanan protokolün her iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmzalanan işbirliği protokolünün üniversite-sanayi işbirliği açısından güzel bir örnek teşkil ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ortaya çıkacak sinerjiyle sürdürülebilir ve amaca matuf güzel projeler hedeflediklerini sözlerine ekledi.