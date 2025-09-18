Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde 2025-2026 güz yarıyılı akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni döneme ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı.

Akademik çalışmalar, fakülte bünyesinde planlanan etkinlikler ve yürütülen projeler üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda geçmiş dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları değerlendirilirken, yeni dönemde fakültenin akademik, sosyal ve kültürel açıdan daha da güçlenmesi için planlanan çalışmalar ele alındı. Fakülte içi işleyiş, öğretim faaliyetleri ve öğrenciler için geliştirilecek uygulamalar da gündemde yer aldı.

Prof. Dr. Şentürk, yaptığı konuşmada, İletişim Fakültesinin gelişimine katkı sunacak projelerin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Öğrencilerimizi yalnızca akademik yönden değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da destekleyecek çalışmalara öncelik veriyoruz. Fakültemizin vizyonunu geliştirmek ve iletişim alanında daha güçlü bir yapıya kavuşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”