AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Kurucu İl Başkanı Yusuf Bahri Yazarel, önceki dönem il başkanları Zekeriya Avşar, Harun Lekesiz, Celal Köse, Çelebi Dursun, Yusuf Başer ve Çelebi Altuntaş ile Yozgat önceki dönem milletvekili Osman Coşkun ve Kütahya önceki dönem milletvekili, AK Parti Genel Merkez KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Tan katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Kandemir, bu buluşmanın AK Parti teşkilatının birlik, beraberlik ve vefa kültürünün en güçlü yansıması olduğunu belirterek, “Geçmişten bugüne aynı dava, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Yozgat için, Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Samimi bir atmosferde geçen programda, teşkilat mensupları geçmiş dönem tecrübelerini paylaşarak istişarelerde bulundu.