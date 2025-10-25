Atalay, 20 yıldır üyesi olduğu ve severek hizmet ettiği partisine olan bağlılığını vurgulayarak, 28 Şubat 2024 tarihinde AK Parti Yerköy İlçe Başkanı olarak seçildiğini hatırlattı.

Atalay mesajında, “Rabbime şükürler olsun. Bir insanın doğup büyüdüğü memleketine, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı temsil etme makamı ömür boyu gururla taşıyacağım bir makam olacak. Ancak her makamın gelip geçici olduğunu biliyor ve ona göre yaşıyoruz. Bu gururlu bayrak yarışını bir başka arkadaşa devretme aşamasındayım” ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca gösterdikleri başarıdan da söz eden Atalay, “30 Mart 2024 seçiminden 25 gün önce ilçe başkanlığına gelmemize rağmen, ilçe belediyemizi Erzincan’dan Ankara’ya kadar ‘Yerköy’ümüzü Gerçek Belediyecilik AK Parti’dir’ diyerek taçlandırdık. Bu seçim zaferi sadece bana ait değil; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimiz ve hemşerilerimizin desteğiyle sağlanmıştır” dedi.

Atalay, başkanlığı süresince resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve il genel meclis üyeleri ile uyum içinde çalıştıklarını, çeşitli projelere birlikte imza attıklarını ve nezih bir ortam oluşturarak memlekete katkı sağladıklarını belirtti. “Kimseyi kırmamaya, adil olmaya, partizanlık yapmamaya, herkese eşit davranmaya ve hizmet götürmeye özen gösterdim. Bilmeden üzdüğümüz olduysa affola” ifadelerini kullandı.

Başkan Atalay, desteklerinden ötürü eşine, çocuklarına, ailesine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bu kutlu görevin sonuna gelirken ben herkesten razıyım. İyi ki bu memleketin evladıyım, iyi ki bu güzel davaya hizmet etme onurunu yaşadım. Vedanın sonunda yine partimin, Cumhurbaşkanımın, Genel Başkanımızın, değerli vekillerimizin, il başkanımızın ve teşkilatımızın emrinde olduğumu bildirmek isterim. Allah’a ısmarladık, sevgiyle kalın” dedi.