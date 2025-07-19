AK Parti Yozgat İl Genç Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek 'Türkiye'nin her yerini bayraklarla donatalım' kampanyası kapsamında il merkezinde esnafa Türk bayrağı dağıttı.

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik öncülüğünde; Gençlik Kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, esnafa milli birlik ve beraberliğin simgesi olan ay-yıldızlı bayraklar takdim edildi.

Başkanı Çelik, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Bu topraklarda ay yıldız yalnızca bir bayrak değil; milletimizin inancı, iradesi ve istiklalinin sembolüdür. Yürütme kurulu üyelerimizle birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek şanlı bayrağımızı dağıttık. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu her yerde yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.