Sosyal Politikalar Başkanı Gizem Nur Karan’ın öncülüğünde düzenlenen programda, gençlik teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Etkinliğe İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Mücahit İbrahim Çelik, Teşkilat Başkanı Oğuzhan Kaya, İl ÜNİAK Başkanı İremnur Akkaya, ÜNİAK ekibi ve İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, Cumhuriyet’in birlik ve dayanışmanın en güçlü göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 102’nci yılını milletimizle birlikte, Yozgat’ın manevi atmosferinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sadece bir bayramı değil; milletimizin kararlılığını, azmini ve geleceğe olan inancını da paylaşmak için bir araya geldik. Hemşehrilerimizle muhabbet ettik, sohbet ettik, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik.”

Programda katılımcılara Türk kahvesi ikram edildi. Etkinlik sırasında gençlik teşkilatı üyesi Emre isimli bir katılımcının doğum günü de kutlanarak Cumhuriyet Bayramı’na özel anlamlı bir anı daha eklendi.

Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı: “Cumhuriyetimizin 102’nci yılında bir kez daha aynı ideal etrafında bir araya gelmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde çok daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz. Daha nice Cumhuriyet Bayramlarını el ele, gönül gönüle kutlamayı temenni ediyoruz.”