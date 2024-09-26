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Eğitim sonunda, eğiticilere teşekkür belgeleri, katılımcılara ise katılım belgeleri takdim edildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal yaptığı açıklamada, “bu tür eğitimlerle daha fazla vatandaşın yaşam becerilerini geliştirmeyi ve toplumun genel refahına katkı sağlamayı hedefliyor” dedi.

Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Betül Gökçen Laçin Doğan ve Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bolattaş Gürbüz'ün katkılarıyla, katılımcılara eğitim ortamının yönetimi konusunda bilgiler verildi.

Eğitim, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında, eğiticilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlendi.

"Eğitim Ortamının Yönetimi" başlıklı eğitim, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

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