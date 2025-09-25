Yozgat’ta ihtiyaç sahibi ailelere 11,9 milyon liralık eğitim desteği.

Yozgat Valiliği, il genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteğinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vakıflar tarafından yürütülen çalışma kapsamında, il genelinde 3 bin 145 haneye toplam 11 milyon 932 bin 250 lira eğitim yardımı ulaştırıldı.

Açıklamada, yapılan desteklerle dar gelirli ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesinin ve öğrencilerin yeni eğitim yılına daha hazırlıklı başlamalarının hedeflendiği vurgulandı.

Valilik, sosyal yardımların kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Eğitim desteği ile hem ailelerimizin yanında oluyor hem de öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sunuyoruz" ifadesine yer verdi.