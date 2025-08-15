Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında dijital detoks kampı düzenledi.

Çekerek’te gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar teknoloji ekranlarından uzaklaşıp doğanın ve aile bağlarının tadını çıkardı.

İl müdürlüğü personelinin organize ettiği programa Çekerek Belediyesinin işbirliği ile sosyal ekonomik destek alan aileler yoğun katılım gösterdi. Kampa, Çekerek Kaymakamı Latif Koralp, Belediye Başkanı Üzeyir İnce ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal katıldı.

Kamp alanında hep birlikte yemeklerin yenmesinin ardından, aileler rafting etkinliği ile unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklar ve yetişkinler, hem doğanın hem de su sporlarının keyfini çıkararak dijital dünyadan bir günlüğüne uzaklaştı.

Etkinlik, hem aile içi iletişimi güçlendirmesi hem de doğa ile temas fırsatı sunması bakımından katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Haber Merkezi