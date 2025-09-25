Akdağmadeni İlçe Müftülüğü’ne bağlı Sübyan Mektebi’nde, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Sübyan Mektebi’ndeki çocuklara yönelik sunumlar, İlçe Müftülüğü’nde görev yapan vaize Şirin Ayşe Tatar ve müftülük personeli tarafından drama yöntemiyle gerçekleştirildi. Sunumlarla çocukların toplum değerlerine yönelik algılarının geliştirilmesi hedeflendi.

Ayrıca, etkinlik kapsamında çocukların ailelerine de Aile Eğitim Programı (AEP) personeli tarafından mahremiyet eğitimi verildi.

Müftülük yetkilileri, bu tür faaliyetlerin hem çocukların hem de ailelerin bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.