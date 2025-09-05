Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman başkanlık etti. Aileyi tehdit eden sorunlara yönelik geliştirilen çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyet ve etkinliklerin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda ayrıca, 2024-2028 dönemi için hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı kapsamında mevcut çalışmaların geliştirilmesi, yeni dönemde yapılacak faaliyetler ve kurumlar arası iş birliğini artıracak adımlar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarının bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirterek, “Çalışmalarımızı ‘Ailemiz Geleceğimiz’ mottosuyla tüm kamu kurumlarının katkılarıyla büyük bir özveriyle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.