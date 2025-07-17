‘Aile Kafe’ çatısı altında toplanan ve Yozgat Belediyesi’nin de katkı sağladığı toplantıların ikincisi gerçekleştirildi. Bir ay sürecek olan projeye göre dört hafta boyunca paydaş kurumların da katkıları ile her çarşamba 15.00-17.00 saatleri aralığında atölyeler, söyleşiler ve eğitimler düzenlenmesi hedefleniyor.

Bu hafta gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ali Sapmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Katılım sağladı.

Aile nedir?, Aileyi muhafaza etmenin önemi, geçmişten günümüze aile gibi konuların ele alındığı toplantıda ayrıca Yozgat İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri birimi tarafından ‘Aile Yılı Faaliyetleri ve Proje’ tanıtımları yapıldı.

İl Müdürü Arif Topal 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini vurgulayarak şunları söyledi; "Hem Aile Bakanlığımız hem de taşrada biz İl Müdürlükleri olarak 81 ilde birçok etkinlikler yapıyoruz. ‘Aile Kafe’ adı altında düzenlediğimiz bu etkinlik belki Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Bir ay boyunca haftada bir gün Çarşamba günleri 15.00-17.00 arası burada ailelerimizle buluşacağız. Aile yılının önemi, il müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetler ve ailenin önemi konusunda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. İlimizde aile yılı kapsamında birçok etkinlik yaptık. Bundan sonra da etkinlik ve programlarımız da devam edecektir. Bu hafta ikincisi düzenlenen Aile Kafe faaliyetleri kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ali Sapmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katılım sağladı” dedi.