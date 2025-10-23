Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik mesleki gelişim eğitimleri sürüyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın talimatı doğrultusunda yürütülen program kapsamında, il genelinde görev yapan aile hekimlerinin bilgi ve uygulama becerilerini güncel tutmak amacıyla “Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar” başlıklı eğitimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “Koruyan Sağlık” ve “Geliştiren Sağlık” vizyonu çerçevesinde planlanan eğitimlerin ikincisi, 20-21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Yerköy Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayriye Aşçı tarafından verilen eğitimin 1, 2 ve 3. tur etapları başarıyla tamamlandı.

Eğitimlerde aile hekimlerine; tanı ve tedavi süreçlerinde güncel yaklaşımlar, koruyucu sağlık hizmetlerinde izlenecek yöntemler ve klinik entegrasyonun geliştirilmesine yönelik uygulamalar aktarıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaaslan, eğitimlerin aile hekimlerinin bilgi birikimini artırarak sağlık hizmeti sunum kalitesine katkı sağladığını belirtti.

Karaaslan açıklamasında, “Hekimlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla bu eğitimler belirli aralıklarla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.