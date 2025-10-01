Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın talimatı doğrultusunda ilde görev yapan tüm aile hekimlerine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Mesleki gelişimi desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler, “Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar” başlığı altında yürütülüyor. Eğitimlerin 2. ve 3. turu, Yozgat Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hikmet Beliz Bayın Aydemir tarafından başarıyla tamamlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan da eğitimlere katılarak katkı sağlayan ve katılım gösteren hekimlerle sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Karaarslan, aile hekimlerinin güncel bilgi ve yaklaşımlarla hizmet sunumlarını güçlendirmeleri amacıyla eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.