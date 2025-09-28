Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde görev yapan aile hekimlerine yönelik mesleki eğitim programlarının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın talimatıyla düzenlenen program, aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar” ana başlığı altında gerçekleştirilen eğitim programının ilk konusu dermatoloji oldu. Sorgun Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Nur Büşra Akdağ tarafından 24 Eylül’de düzenlenen ilk eğitim turunda, aile hekimlerine güncel tanı ve tedavi yöntemleri aktarılırken, Bakanlığın “Koruyan Sağlık” ve “Geliştiren Sağlık” yaklaşımı çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi de vurgulandı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, eğitim programlarının il genelinde farklı branşlarda devam edeceğini belirterek, aile hekimlerinin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesinin sağlık hizmetlerinin kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Yetkililer, hekimlerin klinik uygulamalarda edindikleri bilgileri vatandaşlara daha etkin bir şekilde aktararak, toplum sağlığının güçlendirilmesine destek olacaklarını kaydetti.