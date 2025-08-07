16 Haziran 2024 tarihinde faaliyete başlayan Yozgat Merkez ADEM-1, bugüne kadar 279 kadına çeşitli kurs ve eğitimlerle hizmet sundu. Kurslar arasında amigurumi, bez çanta dikimi, çeyiz ürünleri hazırlama, kırkyama, kumaş çanta dikimi, dekoratif ev aksesuarları ve Batik boyama gibi pek çok mesleki ve sanatsal etkinlik yer alıyor. Ayrıca, çocuklar için özel olarak tasarlanan kreş ve oyun odasında 88 çocuk faydalandı.

Yozgat Merkez Adem-2’de Kadınlara Nitelikli Eğitim

3 Mart 2025’te faaliyete başlayan Yozgat Merkez ADEM-2 ise şu ana kadar 30 kadına ulaşarak, dekoratif ev aksesuarları, kumaş boyama ve kreş-oyun odası eğitimleri verdi. Bu merkezde de çocuklar için 3-6 yaş arası oyun odası hizmeti bulunuyor.

Şefaatli Adem’de Kültürel ve Sosyal Güçlenme

25 Nisan 2023’te hizmet vermeye başlayan Şefaatli Aile Destek Merkezi, bugüne kadar 200 kadına aile iletişimi, dikiş-nakış, tel kırma, makrome, çocuk gelişimi ve amigurumi gibi alanlarda destek sağladı. Ayrıca, gezi, piknik, mutfak atölyeleri, kuş evi boyama ve mum yapımı gibi etkinliklerle kadınların sosyal hayata katılımı ve aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Merkezde, 30 çocuk da oyun odasından faydalanıyor.

Sorgun Adem’den 300 Kadına Mesleki ve Sosyal Destek

Ağustos 2024 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Sorgun Aile Destek Merkezi (ADEM), bugüne kadar 300 kadına ve 50 çocuğa hizmet sundu. Merkezde meslek edindirme kurslarının yanı sıra sosyal ve psikososyal gelişimi destekleyen eğitimler de veriyor. Kurslar arasında rölyef, dikiş, nakış, aşçı çırağı, yaş pasta yapımı, deri aksesuar yapımı, örgü filografi, çini ve okuma-yazma gibi çeşitli meslek edindirme ve kişisel gelişim eğitimleri yer alıyor. Ayrıca, Aile İletişim Atölyeleri ve çeşitli etkinlikler (karpuz şenliği, gezi etkinlikleri, anne-çocuk kurabiye atölyesi) aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kurslara Talep Artıyor

Kursların modül süreleri doldukça yeniden açılmakta, böylece daha fazla kursiyerin faydalanması sağlanmaktadır.

Kurslara ek olarak, Bakanlık müfredatına uygun içeriklerle verilen eğitimler sayesinde; devlet-millet kaynaşmasının sağlanması, aile bütünlüğünün korunması, kişisel ve toplumsal gelişimin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu eğitimlerin bir bölümü koordinatörler, diğerleri ise Sosyal Hizmet Merkezi (SHM), AFAD, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliği içinde sunulmaktadır.

Sorgun ADEM’de ayrıca, Aile İletişim Atölyeleri kurulmuş; kursiyer kadınlar ve çocukları için şu etkinlikler düzenleniyor. Bunlar arasında karpuz şenliği, gezi programları, anne-çocuk kurabiye yapımı, özel gün ve haftaların anlatılması ve geri dönüşüm atölyeleri yer alıyor.

Bu etkinliklerle kadınların sosyal hayata katılımı artırılırken, anne-çocuk arasındaki güvenli bağın güçlendirilmesi ve aile içi iletişimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Merkezde ayrıca 3-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadınlar için oyun odası da bulunmaktadır.

“Kadınların güçlenmesi toplumsal yapıyı da güçlendirir”

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, kadınların toplumda daha aktif ve üretken bireyler olarak yer almalarını desteklemeye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Topal, “Aile Destek Merkezlerimiz; birey, aile ve toplum arasında sağlam bağlar kurarak sosyal bütünlüğü güçlendiren önemli yapılar olmaya devam etmektedir. Kadınlarımızın sosyal hayata daha güçlü katılımı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.