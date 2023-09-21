Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Ağustos ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu.



İstatistiklere göre Ağustos ayında, kentte meydana gelen trafik kazalarında 169 kişi yaralanırken, 13 kişi hayatını kaybetti.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 170’ini bisiklet, 2’sini at arabası, 2 bin 342'sini motorlu bisiklet, 8 bin 816’sını motosiklet, 20 bin 695’ini otomobil, 917'sini minibüs, 5 bin 995’ini kamyonet, 893’ünü kamyon, 960’ını çekici, 605’ini otobüs, 675'ini traktör, 30'unu arazi taşıtı, 97'sini özel amaçlı, 61'ini iş makinesi, 28’ini ambulans, 25’ini tanker, 1’ini tren, 7’sini tramvay ve 897’sini diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

NEDEN OLAN UNSURLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Ağustos ayında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında sürücü, yaya, yolcu, araç ve yol olarak kaydedildi. (Selma Şahin)