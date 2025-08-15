4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihale, 2 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek.

İhale Detayları

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılacak tadilat kapsamında, mevcut 25 ünitin sayısı 40’a yükseltilecek. Projenin süresi yer tesliminden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendi.

İhale, Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi’ndeki Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası’nda 2 Eylül 2025 saat 10.00’da yapılacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Katılım Şartları

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve geçici teminat tutarı teklif bedelinin en az yüzde 3’ü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.

İsteklilerin tekliflerini, EKAP üzerinden elektronik imza ile hazırlayarak ihale saatine kadar göndermesi gerekiyor. Ayrıca, sınır değerin altında teklif veren firmaların teklifleri açıklama talep edilmeksizin reddedilecek.

Benzer İş Kapsamı

İhalede, Kamu İhale Kurumu’nun yayımladığı B III grubu bina işleri veya bu gruptaki onarım/ikmal işleri benzer iş olarak kabul edilecek. İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri de benzer işe denk sayılacak meslekler arasında yer alıyor.

Teslim Yeri ve Süresi

Tadilat çalışmaları, Erdoğan Akdağ Mahallesi’ndeki Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yürütülecek. Yer tesliminden sonra 120 gün içinde işin tamamlanması planlanıyor.