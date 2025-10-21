Kirazlı Göleti mevkii, sararmış yapraklı ağaçlarla dikenli çamların bir arada oluşturduğu manzarasıyla sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Doğaseverler boş zamanlarında bu bölgeye gelerek hem temiz hava alıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor. Yeşil ağaçların arasındaki sarı ve kızıl tonlara bürünen yapraklar, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Bölgeye gelerek doğada vakit geçirmenin keyfini yaşadıklarını belirten Erkan Aksoy, "Yozgatlıyım, Yozgat'ta çalışıyorum. Kış girmeden önce çayımızı demledik, sohbetimizi yapıyoruz. Hava çok güzel, soğuk değil. Ağaçlar yemyeşildi, şimdi değişik renklere büründü. Doğa kendini gösterdi şu anda. Çok güzel renkleri var. Çayımızı içtikten sonra kardeşimle dolaşacağız. Doğanın güzelliklerinden faydalanacağız" dedi.